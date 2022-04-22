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Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест по прибытии для туристов из России

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Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест по прибытии для туристов из России. Но только для вакцинированных от коронавируса: тем, кто не делал прививку, придется уйти на временную изоляцию.

Shutterstock.com

По словам главы отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налиты Андамо, с 1 мая привитым от коронавируса туристам из России не придется проходить ПЦР-тест по прибытии и бронировать гостиницу на одну ночь для ожидания его результатов. Прохождение антигенного теста теперь будет носить рекомендательный характер — в случае обнаружения инфекции турист должен будет обратиться за медицинской помощью.

Также снижается сумма обязательного медицинского страхового покрытия — с 20 до 10 тысяч долларов. Кроме того, система Thailand Pass, созданная для получения разрешения на въезд в королевство, продолжит действовать и будет использоваться для проверки сертификата о вакцинации и медицинской страховки.

Туристам, которые не проходили вакцинацию от коронавируса, по прибытии в Таиланд необходимо будет забронировать гостиницу и оставаться там на время изоляции. ПЦР-тест нужно будет сдать на пятый день пребывания в ней.

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