СМИ: власти планируют разрешить duty free при выезде в страны ЕАЭС

Подобную инициативу предложили в общественной организации по поддержке малого и среднего бизнеса «Опора России», разработкой законопроекта занимается Минфин. Отмечается, что при выезде из других стран ЕАЭС внутрисоюзным пассажирам уже доступны товары в магазинах duty free.

Положительное заключение на инициативу уже высказали в Минпромторге и Федеральной таможенной службе (ФТС). Последняя указала на «некорректную формулировку» в российском законодательстве, которая препятствует выполнению нормы Таможенного кодекса ЕАЭС о продаже товаров duty free внутрисоюзным пассажирам.

Эта норма была введена еще в 2019 году, по ней разрешалось покупать товары в магазинах беспошлинной торговли физлицам, выезжающим из стран объединения, за исключением России (то есть из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии), в другие государства ЕАЭС.

Таможенники предложили разместить торговые залы в местах перемещения товаров через таможенную границу так, чтобы позволить физическим лицам, которые не выезжают из России, покупать товары в duty free.

Представитель Минпромторга уточнил, что законопроект разрабатывает Минфин. В Минфине заявили, что поддерживают предложение бизнеса: по словам представителя ведомства, увеличение оборота магазинов duty free особенно актуально на фоне снижения международных пассажирских перевозок.