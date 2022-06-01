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Кипр отменил все ограничения по коронавирусу для прибывающих туристов

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Власти Кипра отменили все ограничения по коронавирусу для прибывающих на остров туристов. Им больше не нужно предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. 

Shutterstock.com

С 1 июня прибывающие на Кипр туристы больше не обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании, отрицательном ПЦР-тестировании или положительном результате экспресс-теста на антиген.

Решение об отмене ограничений для туристов принял Совет министров Кипра в связи с улучшением эпидемической ситуации. По словам министра транспорта Янниса Карусоса, с этим решением страна возвращается к нормальной жизни в отношении поездок.

Ранее власти Кипра также отменили требование туристам заполнять обязательную кипрскую карту полета CyprusFlightPass. Кроме того, с 1 июня приостанавливается требование обязательного ношения защитной маски в помещениях. Использовать ее теперь рекомендуют в местах скопления людей и лицам, входящим в уязвимые группы населения.

Напомним, с сегодняшнего дня Турция также смягчила ограничения по коронавирусу для туристов. Требование предъявлять результат ПЦР-теста при въезде в страну отменено.

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