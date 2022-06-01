С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда. Также туристам не нужно проверяться на антитела к коронавирусу — ранее тестирование являлось обязательным к прохождению в течение 48 часов после прибытия в Турцию.

Ранее для того, чтобы по прибытии в страну не уходить на карантин, туристу необходимо было предъявить результат теста на коронавирус или документ о полной вакцинации от него препаратом, зарегистрированным ВОЗ или Министерством здравоохранения Турции — из российских такую регистрацию прошел только «Спутник V». ПЦР-тесты нужны были в том числе детям в возрасте от 12 лет включительно.

С середины мая в Турции ежедневно фиксируют менее тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что позволяет властям страны постепенно снимать ограничения. С 29 мая больше не является обязательным требование носить маски во всех общественных местах, за исключением медицинских учреждений. На сегодняшний день Турция является одним из основных направлений туризма для россиян. В марте продажи страховок выросли на 130% по сравнению с маем 2021 года, средний чек за нее составит 1,9 тысячи рублей.