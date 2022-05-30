Между Петербургом и Москвой запустят 10 дополнительных поездов

«Для обеспечения перевозки пассажиров Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург — Москва. Номера поездов: 55, 56, 209, 210, 232, 233, 234, 255, 269, 275», — говорится в сообщении пресс-службы.

Поезда будут отправляться в ночное или вечернее время. Дополнительные поезда будут курсировать между двумя столицами 1, 2, 3, 6, 9-17 июня. Уточнить расписание отправлений можно на сайте ОАО «РЖД».

Напомним, Скоростной поезд «Невский экспресс» возобновляет движение между Петербургом и Москвой. Первые составы отправятся уже 1 июня, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).