18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

«Невский экспресс» снова запустят между Петербургом и Москвой с июня

Поделиться:

Скоростной поезд «Невский экспресс» возобновляет движение между Петербургом и Москвой. Первые составы отправятся уже 1 июня, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Pili Greem / Shutterstock.com

Поезд будет курсировать между двумя столицами четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. По расписанию «Невский экспресс» из Петербурга отправляться в 06:50 с Московского вокзала. С Ленинградского вокзала в Москве — в 19:40.

Напомним, «Невский экспресс» вернули в расписание после капитального ремонта. После 20 лет эксплуатации ему заменили импортные комплектующие на российские, а также поменяли интерьер: состав получил новые окна и обивку.

Напомним, между Петербургом и Евпаторией вновь начнут курсировать сезонные поезда «Таврия». Поезда №179/180 «Таврия» уйдут в первый рейс 26 мая из Петербурга и 28 мая из Евпатории. Сообщение между двумя городами будет осуществляться через день вплоть до 1 октября.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: