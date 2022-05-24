«Невский экспресс» снова запустят между Петербургом и Москвой с июня

Поезд будет курсировать между двумя столицами четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. По расписанию «Невский экспресс» из Петербурга отправляться в 06:50 с Московского вокзала. С Ленинградского вокзала в Москве — в 19:40.

Напомним, «Невский экспресс» вернули в расписание после капитального ремонта. После 20 лет эксплуатации ему заменили импортные комплектующие на российские, а также поменяли интерьер: состав получил новые окна и обивку.

Напомним, между Петербургом и Евпаторией вновь начнут курсировать сезонные поезда «Таврия». Поезда №179/180 «Таврия» уйдут в первый рейс 26 мая из Петербурга и 28 мая из Евпатории. Сообщение между двумя городами будет осуществляться через день вплоть до 1 октября.