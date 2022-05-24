«Невский экспресс» снова запустят между Петербургом и Москвой с июня

Скоростной поезд «Невский экспресс» возобновляет движение между Петербургом и Москвой. Первые составы отправятся уже 1 июня, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Поезд будет курсировать между двумя столицами четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. По расписанию «Невский экспресс» из Петербурга отправляться в 06:50 с Московского вокзала. С Ленинградского вокзала в Москве — в 19:40.
Напомним, «Невский экспресс» вернули в расписание после капитального ремонта. После 20 лет эксплуатации ему заменили импортные комплектующие на российские, а также поменяли интерьер: состав получил новые окна и обивку.
Напомним, между Петербургом и Евпаторией вновь начнут курсировать сезонные поезда «Таврия». Поезда №179/180 «Таврия» уйдут в первый рейс 26 мая из Петербурга и 28 мая из Евпатории. Сообщение между двумя городами будет осуществляться через день вплоть до 1 октября.
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