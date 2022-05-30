Япония возобновила выдачу виз туристам из России. Но есть условие

Однако попасть в Японию россияне смогут только в составе организованных туристических групп, начиная с 10 июня. Самостоятельные путешественники не смогут пересечь границу.

Уточняется, что туристу для получения визы потребуется также предъявить подтверждение регистрации в предназначенной для въезжающих системе ERFS, которое готовит японская туристическая компания.

Это можно сделать через российского туроператора у которого заказывается тур. Он же может организовать процедуру подачи документов на визу.

Напомним, Ассоциация «Аэропорт», в которую входят почти 30 аэровокзалов, попросила Минтранс не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания заданного срока службы. Российские аэропорты готовятся к проблемам при эксплуатации технических средств досмотра пассажиров, их багажа и других грузов.