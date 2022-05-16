В российских аэропортах готовятся к ручному досмотру из-за устаревшего оборудования. Пассажиров ждут часовые очереди

Российские аэропорты готовятся к проблемам при эксплуатации технических средств досмотра пассажиров, их багажа и других грузов. Иностранная техника рассчитана на десять лет, и во многих аэровокзалах срок службы приборов уже истекает. После этого законно использовать их нельзя, а заменить невозможно из-за санкций.

«Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам», — говорится в обращении.

Чтобы заменить всю иностранную технику на отечественную, по оценке ассоциации, потребуется не менее пяти лет. И на данный момент единственный выход — «продление ресурсов».

В Пулково «Коммерсанту» рассказали, что продлить работу оборудования по истечении 10-летнего срока эксплуатации можно «при обеспечении определенных технических характеристик».

«В случае необходимости его замены возможно использование оборудования, в том числе, российских, китайских и белорусских производителей», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Представители других аэропортов рассказывают, что их техника изначально рассчитана на 15 лет. Также они надеются получить необходимые интроскопы и металлодетекторы из Китая и Белоруссии. А гендиректор аэропорта Горно-Алтайска подчеркнул, что после истечения сроков «рамки не превращаются в тыквы и подлежат ремонту».

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России не исключает возможного оттока отечественных пилотов за рубеж и, как следствие, дефицит летного состава. По пессимистическому прогнозу ведомства, к 2025 году безработица грозит каждому второму пилоту.