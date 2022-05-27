Из Петербурга в Сортавалу запустят дополнительные «Ласточки»

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), на маршрут запустят составы в исполнении «премиум», с улучшенной компоновкой мест. С 4 июня дополнительные поезда №827/828 с отправлением от Финляндского вокзала в Петербурге назначены на все выходные и праздничные дни в июне, июле и августе, а также в первые выходные осени — 3-4 сентября.

Из Петербурга «Ласточки» будут стартовать в 8:30 с прибытием в Сортавалу в 12:37, обратно — в 20:18 с прибытием на Финляндский вокзал в 0:05. Поезд будет делать остановки на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск и Кузнечное.

Напомним, скоростной поезд «Невский экспресс» возобновляет движение между Петербургом и Москвой. Первые составы отправятся уже 1 июня, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).