Россияне стали чаще путешествовать по стране на поездах

Согласно оперативным данным компании, в апреле «Российские железные дороги» перевезли 92 миллиона пассажиров — это на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. За минувший месяц услугами пригородного сообщения воспользовались 84,3 миллиона россиян — на 3,6% больше год к году, перевозками дальнего следования 7,7 миллиона человек — рост по сравнению с аналогичным периодом 2021-го составил 19,2%.

Также в РЖД подсчитали пассажирооборот: в апреле он составил 8,2 миллиарда пассажиро-километров, тем самым на 15,9% превысив аналогичный показатель 2021 года. На пригородном сообщении он составил почти 2,5 миллиарда пассажиро-километров (+5,5%), на дальнем следовании 5,7 миллиарда (+21,1%).

Всего за период с января по апрель 2022 года «Российские железные дороги» перевезли 331,1 миллиона пассажиров (+6,5%), а пассажирооборот вырос на 12,2% и составил 28,8 миллиарда пассажиро-километров.

В конце апреля РЖД, фиксируя высокий спрос на поездки, объявили о запуске дополнительных поездов на майские праздники. Популярностью у пассажиров в майские праздники пользуются поездки из Москвы в Нижний Новгород, Петербург, Брянск, Воронеж, Казань и Белгород, а также из Петербурга в Белгород. Среди южных направлений самыми востребованными являются Москва—Адлер, Петербург—Адлер, Москва—Новороссийск, Москва—Анапа, Москва—Кисловодск, Саратов—Адлер, Краснодар—Имеретинский курорт.

Напомним, Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов на юг России. Он будет действовать до 13 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Кроме того, ранее лоукостер «Победа» до сентября приостановил выполнение регулярных рейсов в Анапу.