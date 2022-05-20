Из Петербурга в Ереван запустят прямые рейсы авиакомпании «Россия»

Перелеты будут совершать шесть раз в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Рейсы планируют выполнять на самолетах Superjet 100 вместимостью 87 пассажиров.

Авиакомпания «Россия» уже запустила рейсы в Ереван из Москвы и Сочи на ежедневной основе.

Напомним, «Аэрофлот» открыл продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы из России в Ереван и Баку. Полеты проходят на отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100. Рассказываем, из каких аэропортов можно улететь в названные города.