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Из Петербурга в Ереван запустят прямые рейсы авиакомпании «Россия»

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Авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», запускает прямые рейсы из Петербурга в Ереван. Первый самолет из Пулково отправится 10 июня, сообщает пресс-служба перевозчика.

Shutterstock.com

Перелеты будут совершать шесть раз в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Рейсы планируют выполнять на самолетах Superjet 100 вместимостью 87 пассажиров.

Авиакомпания «Россия» уже запустила рейсы в Ереван из Москвы и Сочи на ежедневной основе.

Напомним, «Аэрофлот» открыл продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы из России в Ереван и Баку. Полеты проходят на отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100. Рассказываем, из каких аэропортов можно улететь в названные города.

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