Италия возобновила прием заявок на выдачу туристических виз

Визовый центр Италии в России возобновил прием документов для оформления туристических виз. Бумаги можно подать уже с 1 марта, сообщает ТАСС.
Россиян предупреждают, что прием документов проводится только по предварительной записи. В список необходимых бумаг входит стандартный набор для оформления визы. Он размещен на сайте визового центра.
Отмечается, что продолжают действовать коронавирусные ограничения. Попасть на территорию Италии можно по сертификату о вакцинации, справке о перенесенном коронавирусе или отрицательному ПЦР-тесту. Также в стране с 1 марта отменили обязательный карантин для иностранных туристов.
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