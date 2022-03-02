Италия возобновила прием заявок на выдачу туристических виз

Россиян предупреждают, что прием документов проводится только по предварительной записи. В список необходимых бумаг входит стандартный набор для оформления визы. Он размещен на сайте визового центра.

Отмечается, что продолжают действовать коронавирусные ограничения. Попасть на территорию Италии можно по сертификату о вакцинации, справке о перенесенном коронавирусе или отрицательному ПЦР-тесту. Также в стране с 1 марта отменили обязательный карантин для иностранных туристов.