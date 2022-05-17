Израиль отменяет обязательный ПЦР-тест перед вылетом в страну

«ПЦР-тесты при въезде в Израиль через аэропорты, морские и наземные пункты будут отменены. Больше не будет необходимости в 24-часовом карантине после прибытия в Израиль», — говорится в разъяснениях Министерства здравоохранения.

Эта мера будет касаться как граждан страны, так и иностранных туристов. В АТОР пояснили, что из обязательных требований для посещения Израиля остались только необходимость носить маску во время перелета, заполнение декларации о въезде в страну в течение 48 часов до посадки на рейс, также от путешественников требуют оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса.

Ранее власти Израиля приняли решение отменить требование об обязательном прохождении ПЦР-теста для прибывающих в страну с 20 мая. Такое решение было принято в связи со снижением показателей заболеваемости и по результатам наблюдений, пояснили в Минздраве.