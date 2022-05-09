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Минздрав Израиля отменяет обязательный ПЦР-тест для прибывающих пассажиров

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С 20 мая власти Израиля отменяют требование об обязательном прохождении ПЦР-теста для прибывающих в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Shutterstock

Такое решение было принято в связи со снижением показателей заболеваемости и по результатам наблюдений, пояснили в Минздраве. Иностранным туристам с 10 мая можно будет перед посадкой в самолет сдавать тест на антиген вместо ПЦР, который ранее был обязателен. Его нужно пройти его в течение 24 часов до вылета в Израиль.

Добавим, что в апреле 2021 года в стране было отменено требование о ношении масок в помещениях и в открытых пространствах.

Ранее власти Израиля упростили правила въезда в страну для россиян, вакцинированных «Спутником V» или «Спутником Лайт». 

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