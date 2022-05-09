Минздрав Израиля отменяет обязательный ПЦР-тест для прибывающих пассажиров

Такое решение было принято в связи со снижением показателей заболеваемости и по результатам наблюдений, пояснили в Минздраве. Иностранным туристам с 10 мая можно будет перед посадкой в самолет сдавать тест на антиген вместо ПЦР, который ранее был обязателен. Его нужно пройти его в течение 24 часов до вылета в Израиль.

Добавим, что в апреле 2021 года в стране было отменено требование о ношении масок в помещениях и в открытых пространствах.