Лаос отменил все коронавирусные ограничения для иностранных туристов

Для вакцинированных путешественников, в том числе препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт», разрешен въезд без ограничений. Иностранцы без прививки должны сдать экспресс-тест на COVID-19 в течение 48 часов перед вылетом. Об этом заявила на пресс-конференции глава секретариата правительственной рабочей группы по предотвращению и контролю распространения COVID-19 Тхиппхакон Чантхавонгса.

Кроме того, возобновляется безвизовый въезд в страну для граждан тех государств, которые имеют соответствующее соглашение с Лаосом. Россия также входит в число таких стран – находиться без визы можно до 30 дней.

При этом, если иностранец заболеет COVID-19, он должен будет оплатить все расходы самостоятельно, в связи с этим придется оформить страховку с покрытием лечения от коронавируса.

На пресс-конференции также рассказали, что 9 мая в Лаосе заработают после двухлетнего перерыва развлекательные заведения, в том числе ночные клубы и караоке-бары.