«Аэрофлот» возобновит полеты в Анталью и Стамбул с начала мая

Перелеты в Анталью и Стамбул будут проходить до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Также, все рейсы будут выполняться из терминала C аэропорта Шереметьево.

Напомним, в начале марта «Аэрофлот» отменил все международные рейсы, кроме перелетов в Беларусь. Такое решение было сделано после рекомендации Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж, чтобы иностранные самолеты, которые используют российские авиакомпании, не арестовали после введения санкций ЕС в отношении России.

А еще ранее авиакомпания «Аэрофлот» возвращает регулярные рейсы из Москвы в Мале (Мальдивские острова) с 13 марта. Об этом сообщают в представители перевозчика.