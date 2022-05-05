Туристов в Венецию будут пускать по предварительной регистрации

По их данным, власти города вернутся к идее регулирования туристических потоков, которую впервые озвучили еще в 2019 году. Теперь туристам придется регистрироваться на специальной платформе или в мобильном приложении, чтобы попасть в город.

После авторизации каждому путешественнику придет индивидуальный QR-код, по нему будут пускать в город. В АТОР подчеркнули, что пока эта мера будет носить экспериментальный характер, «туристов будут поощрять скидками на походы в музеи и рестораны».

Обязательная регистрация начнет действовать с середины января 2023 года. В это же время в Венеции введут так называемый «входной налог». Он будет составлять от 3 до 10 евро в зависимости от дня недели и сезона.

«Входной налог» не будут платить местные жители и работающие в городе люди, а также те туристы, которые приедут в Венецию с ночевкой.

Напомним, визовый центр Италии в России возобновил прием документов для оформления туристических виз. Бумаги можно подать уже с 1 марта.