Отели на российских курортах начали снижать цены до 45%

На снижение стоимости номеров в отелях повлияли низкий спрос со стороны россиян из‑за падения доходов, ограничения полетов на юг страны и рост общей тревожности.

Как рассказали Тюрина, в марте гостиничный бизнес рассчитывал увидеть повышение спроса из‑за сокращения авиаперелетов за рубеж. Также важным фактором роста цен были высокие инфляционные ожидания владельцев отелей.

«После окончания очередного этапа туристического кешбэка число бронирований объектов размещения снизилось в среднем на 20% по сравнению с рекордным 2021 годом», — рассказала Тюрина.

Ранее сообщалось, что петербуржцы начали сокращать свои расходы на отпуск. Вместе с тем выросло и количество людей, которые готовы отдать за отдых минимальные суммы.