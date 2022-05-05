Каждый третий петербуржец стал сокращать расходы на отпуск

Каждый третий респондент столкнулся с необходимостью экономить на отпуске. Такие данные приводят аналитики рекрутингового сервиса hh.ru по итогам очередного опроса своих пользователей.

В 2022 году на 11% выросло количество людей, которые ограничатся суммой в 10 тысяч рублей за отдых. Отмечается, что на 3% сократилась доля людей, готовых потратить до 50 тысяч рублей. А количество отпускников с бюджетом до 40 тысяч рублей упало на 2%.

Также почти в два раза выросла доля петербуржцев, которые затруднились ответить, сколько они смогут потратить на отпуск. Их число увеличилось с 12 до 20%. Чуть больше половины (56%) респондентов отметили, что хотели бы отдохнуть в августе. За июль проголосовали 48% респондентов.

Напомним, россияне стали чаще путешествовать по стране на поездах. По итогам апреля совокупный объем перевозок вырос на почти 5%, а с начала года — на 6,5%.