Финляндия в очередной раз продлила ограничения на границе с Россией

«Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 продолжается. В целях сохранения пропускной способности здравоохранения необходимо продлить решение от 7 апреля 2022 года до 5 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас въехать в Финляндию разрешено всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских препаратов среди них нет.

Граждане России могут попасть в Финляндию только в некоторых условиях: если человек направляется в страну для учебы, работы, встречи с родственниками, по личным причинам (свадьба, рождение ребенка, близкие отношения с гражданином Финляндии) или у россиянина есть вид на жительство в Финляндии.

Ранее сообщалось, что на границе между Финляндией и Россией могут появиться заборы. Речь идет о более эффективных заграждениях, тогда как сейчас две страны разделяет лишь изгородь из колючей проволоки.