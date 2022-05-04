Россия восстанавливает авиасообщение с Эквадором

«Оперативным штабом принято решение с 16 мая 2022 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полетов, в Эквадор», — говорится в сообщении правительства.

В документе также сказано, что с 16 мая также снимут ограничения для аэропортов России, открытым к выполнению международных полетов: Анадырь, Благовещенск, Братск, Курган, Магас, Остафьево (Московская область), Петрозаводск, Провидения (Бухта), Сабетта, Саранск, Симферополь, Ульяновск, Чебоксары, Элиста, Ярославль.

Отмечается, что для въезда в Эквадор россиянам виза не потребуется. Однако от туристов потребуют предъявить сертификат о вакцинации (одобрен Спутник V). Прививка должна быть сделана не ранее, чем за 14 дней до въезда в страну. Также принимается отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный не позднее 72 часов. По прибытии пассажирам выборочно проводится экспресс-тест на антиген.

Напомним, Швейцария снимет все коронавирусные ограничения, которые были введены для прибывающих в страну туристов. Со 2 мая будут действовать обычные правила въезда.