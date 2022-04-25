Швейцария снимает ограничения на въезд для российских туристов

Как сообщили в государственном секретариата по вопросам миграции, требование носить маски в общественном транспорте, а также магазинах и других местах, covid-сертификаты для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и других объектов, пятидневный карантин отменили в Швейцарии 1 апреля.

Для въезда в страну россиянам потребуется виза, выданная национальным консульством или консульством одной из стран шенгенского соглашения. Отмечается, что прямого авиасообщения между Россией и Швейцарией нет, но в эту европейскую страну можно попасть только с пересадками.

Ранее Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест по прибытии для туристов из России. Но только для вакцинированных от коронавируса: тем, кто не делал прививку, придется уйти на временную изоляцию.