Аэрофлот возвращает рейсы на Мальдивы с середины мая

Полеты будут проходить ежедневно на широкофюзеляжных Airbus A330. В расписании рейсы Москва-Мале SU 0320 стоят с 13 мая. Вылет назначен на 21:35, время в пути - 9 часов 10 минут. Обратный рейс SU 0321 — на 14 мая в 10:05 по местному времени.

Стоимость билетов на Мальдивы пока не называется, в системе продаж «Аэрофлота» есть перелеты со стыковкой, по цене – от 58 тысяч рублей в одну сторону, сообщает АТОР. Эксперты также считают, что в расписание вернуться и рейсы в Индонезию на остров Бали. Перелетами может заняться как и сам перевозчик, так и входящая в его группу «Россия».