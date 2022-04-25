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Аэрофлот возвращает рейсы на Мальдивы с середины мая

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Авиакомпания «Аэрофлот» возвращает регулярные рейсы из Москвы в Мале (Мальдивские острова) с 13 марта. Об этом сообщают в представители перевозчика.

Sergey Ginak / Shutterstock.com

Полеты будут проходить ежедневно на широкофюзеляжных Airbus A330. В расписании рейсы Москва-Мале SU 0320 стоят с 13 мая. Вылет назначен на 21:35, время в пути - 9 часов 10 минут. Обратный рейс SU 0321 — на 14 мая в 10:05 по местному времени.

Стоимость билетов на Мальдивы пока не называется, в системе продаж «Аэрофлота» есть перелеты со стыковкой, по цене – от 58 тысяч рублей в одну сторону, сообщает АТОР. Эксперты также считают, что в расписание вернуться и рейсы в Индонезию на остров Бали. Перелетами может заняться как и сам перевозчик, так и входящая в его группу «Россия».

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