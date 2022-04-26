Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда на майские праздники

«В период с 29 апреля по 10 мая дополнительные составы сделают 50 рейсов, отправляясь преимущественно в вечернее и ночное время. Также есть утренние и дневные рейсы», — говорится в сообщении на сайте Октябрьской железной дороги.

Увидеть полное расписание поездов, курсирующих между Москвой и Петербургом можно на сайте РЖД или ОЖД. Там же можно купить билеты либо в кассах дальнего следования на вокзалах, либо в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним, «Российские железные дороги» (РЖД) зафиксируют сниженную стоимость билетов на «Сапсаны» в Петербург и Нижний Новгород на майские праздничные дни — 1 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.