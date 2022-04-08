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РЖД зафиксируют стоимость билетов на «Сапсаны» на майские праздничные дни

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«Российские железные дороги» (РЖД) зафиксируют сниженную стоимость билетов на «Сапсаны» в Петербург и Нижний Новгород на майские праздничные дни — 1 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

alenka2194 / Shutterstock.com

«Купить билет на "Сапсан" в Петербург или Нижний Новгород отправлением 1 и 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости», — отмечается в сообщении.

Акция распространяется на все поезда «Сапсан», которые курсируют между Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом. В РЖД уточнили, что стоимость билета не будет меняться в зависимости даты приобретения билетов и спроса на них.

Уже сейчас находятся в доступе билеты на «Сапсан» по сниженным ценам. Так, стоимость поездки из Петербурга в Москву составляет от 1 988 рублей, из Петербурга в Нижний Новгород — от 2 715 рублей, из Нижнего Новгорода в Москву — от 1 138 рублей.

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