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Авиакомпания «Азимут» начнет перевозить туристов из Москвы в Стамбул

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Авиакомпания «Азимут» готовится выполнять рейсы из Москвы (Внуково) в Стамбул. Первый рейс запланирован на 4 мая, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Shutterstock.com

Самолеты будут летать трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Москвы назначен на 20:00, прибытие в Стамбул в 22:40. В обратном направлении также будут курсировать три рейса в неделю — в понедельник, четверг и субботу. Из Турции вылет в 02:40, прибытие — в 08:10.

Продажа билетов уже открыта. Самолеты компании «Азимут» базируются в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.

Напомним, в Турции согласовали открытие еще одной авиакомпании, которая будет перевозить российских туристов. Авиапарк нового авиаперевозчика будет состоять из двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777. О времени начала работы не сообщается, но в планах открыть ее в кратчайшие сроки.

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