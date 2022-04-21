18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

В Турции откроют еще одну авиакомпанию для перевозки российских туристов

Поделиться:

В Турции согласовали открытие еще одной авиакомпании, которая будет перевозить российских туристов. Об этом сообщают Airporthaber и турецкие СМИ.

Shutterstock.com

Разрешение от управления гражданской авиации Турции получает Mavigok Aviation. Авиапарк нового авиаперевозчика будет состоять из двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777. О времени начала работы не сообщается, но в планах открыть ее в кратчайшие сроки.

Отдельно отмечается, что новая авиакомпания связана с российским чартерным перевозчиком Azur Air.

Напомним, в Турции создали новую авиакомпанию Southwind, которая будет заниматься перевозкой российских туристов на курорты страны. Авиакомпанию запустили, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию». Первые рейсы запланированы на конец мая.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: