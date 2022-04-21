В Турции откроют еще одну авиакомпанию для перевозки российских туристов

В Турции согласовали открытие еще одной авиакомпании, которая будет перевозить российских туристов. Об этом сообщают Airporthaber и турецкие СМИ.
Разрешение от управления гражданской авиации Турции получает Mavigok Aviation. Авиапарк нового авиаперевозчика будет состоять из двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777. О времени начала работы не сообщается, но в планах открыть ее в кратчайшие сроки.
Отдельно отмечается, что новая авиакомпания связана с российским чартерным перевозчиком Azur Air.
Напомним, в Турции создали новую авиакомпанию Southwind, которая будет заниматься перевозкой российских туристов на курорты страны. Авиакомпанию запустили, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию». Первые рейсы запланированы на конец мая.
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