В Турции откроют еще одну авиакомпанию для перевозки российских туристов

Разрешение от управления гражданской авиации Турции получает Mavigok Aviation. Авиапарк нового авиаперевозчика будет состоять из двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777. О времени начала работы не сообщается, но в планах открыть ее в кратчайшие сроки.

Отдельно отмечается, что новая авиакомпания связана с российским чартерным перевозчиком Azur Air.

Напомним, в Турции создали новую авиакомпанию Southwind, которая будет заниматься перевозкой российских туристов на курорты страны. Авиакомпанию запустили, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию». Первые рейсы запланированы на конец мая.