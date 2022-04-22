Гонконг начнет принимать российских туристов со «Спутником V»

«С 0.00 по гонконгскому времени 1 мая нерезидентам Гонконга будет разрешен въезд в Гонконг из зарубежных регионов», — рассказали в пресс-службе государства.

Путешественники смогу пересекать границу с сертификатом о вакцинации. В Гонконге признается «Спутник V». Помимо этого, от туристов потребуют ПЦР-тест, а еще придется сдать антиген-тест по прибытии и неделю провести на изоляции в отеле.

Ранее сообщалось, что Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест по прибытии для туристов из России. Но только для вакцинированных от коронавируса: тем, кто не делал прививку, придется уйти на временную изоляцию.