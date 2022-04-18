Названы наиболее популярные туристические направления по России в 2022 году

Как рассказали в пресс-службе правительства, для культурно-познавательного отдыха россияне выбирают Калининград, Самару, Нижний Новгород, Казань, Суздаль, Ярославль, Владимир. Для оздоровительных программ рассматривают спа-комплексы Тюмени, Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский край, санаторные комплексы Башкирии, Челябинской области и Петербурга.

Для активного отдыха туристы выбирают Алтай, Карелию, Дальний Восток, Камчатку и Сахалин. Особым интересом пользуются в этом году круизы по Волге, Оке, Каме, Енисею, Ладожскому и Онежскому озерам.

Глава Ростуризма Зарина Догузова напомнила, что в России действует программа «Мы вместе. Туризм». В рамках нее отели и туроператоры предоставляют путешественникам различные бонусы, скидки и другие специальные предложения.

Напомним, стоимость летнего отдыха в России в 2022 году может подорожать на 10- 30%. Такой прогноз дали представители туркомпаний в ходе обсуждения перспектив летнего сезона в рамках туристической выставки MITT-2022.