Летний отдых в России в 2022 году может подорожать на 30%

«Мы прогнозируем увеличение стоимости путевок на 10-20%, некоторые игроки ожидают роста на 30%. Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию. Но это пока, сейчас все заняли выжидательную позицию и если дальше будут расти цены, то, соответственно, отельеры вынуждены будут поднимать стоимость», — приводит «Интерфакс. Туризм» слова замгендиректора туроператора «Мультитур» Маргариты Назаровой.

Назарова посоветовала планировать летний отдых уже сейчас — пока действуют старые цены и скидки по акциям раннего бронирования.

По данным президента группы компаний Atelika Hotel Group Алексея Высоканова, после начала «специальной военной операции» в Украине бронирования отелей бренда снизились на 60%. Однако перезапуск программы туристического кешбэка, о котором было объявлено 15 марта, «перезапустил» и спрос — на сегодняшний день он уже превысил показатели 2021 года. Высоканов выразил надежду на то, что увеличение стоимости отелей в 2022-ом не будет превышать 10-30%. «Надеюсь, постепенно и резкого всплеска не будет, но ожидаем минимум 10-30%», — резюмировал он.

Для развития внутреннего туризма в условиях кризиса необходимо увеличивать номерной фонд, в том числе при помощи создания глэмпингов, мотелей и отелей из быстро возводимых конструкций, считает Высоканов. Кроме того, Россия может последовать примеру Турции и начать создание с нуля новых курортных зон с инфраструктурой, рассчитанной на туристов. Сейчас серьезной проблемой российских объектов размещения остается качество сервиса и нехватка подготовленного персонала, особенно линейного — горничных, поваров и других сотрудников.