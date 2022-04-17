Минтранс: цены на электрички до конца года не повысят

В сообщении также говорится о том, что федеральные льготники (инвалиды, труженики тыла, ветераны труда и другие) все еще могут ездить в электричках бесплатно. Все региональные льготы сохранятся.

Детям до 5 лет в пригородных поездах билет не понадобится. Детям от 5 лет нужно билет, однако он может быть льготным в зависимости от региона.