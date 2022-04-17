Минтранс: цены на электрички до конца года не повысят

В 2022 году компании-перевозчики не собираются повышать цены на проезд в пригородных поездах. Об этом написала пресс-служба Министерства транспорта России в Telegram-канале «Объясняем.рф».
В сообщении также говорится о том, что федеральные льготники (инвалиды, труженики тыла, ветераны труда и другие) все еще могут ездить в электричках бесплатно. Все региональные льготы сохранятся.
Детям до 5 лет в пригородных поездах билет не понадобится. Детям от 5 лет нужно билет, однако он может быть льготным в зависимости от региона.
Напомним, с начала 2022 года изменилась стоимость проезда в электрических, курсирующих по территории Ленинградской области. Вот новые тарифы для поездов категорий «Стандарт», «Ласточка» и «Комфорт».
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