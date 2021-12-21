С 1 января 2022 года стоимость проезда в поездах пригородного сообщения категории «Стандарт» (традиционные пригородные поезда), курсирующих территории Ленинградской области, составит 38 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 78 копеек за каждый последующий километр после 14-го.

Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 19 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 1 рубль 39 копеек за каждый последующий километр после 14-го.

Стоимость проезда в поездах пригородного сообщения категории «Ласточка», курсирующих по территории Ленинградской области, составит 44 рубля за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 3 рубля 16 копеек за каждый последующий километр после 14-го.

Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 22 рубля за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 1 рубль 58 копеек за каждый последующий километр после 14-го.

Также с начала 2022 года устанавливается тариф для пригородных поездов категории «Комфорт». Он составит 40 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 90 копеек за каждый последующий километр после 14-го.

Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 20 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 1 рубль 45 копеек за каждый последующий километр после 14-го. Информация о курсировании и расписании движения пригородных поездов категории «Комфорт» будет размещена дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что тарифы на проезд в петербургских пригородных электропоездах в 2022 году не изменятся. В Смольном приняли решение сохранить стоимость билетов на уровне 2021 года. Рассказываем, сколько придется заплатить за поездки.