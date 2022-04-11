Когда в Петербурге начнется полномасштабная навигация по рекам и каналам? Названа дата

Начиная с 10 апреля водные пути Петербурга открыты только для движения судов специального назначения. Они обеспечивают контроль за безопасностью судоходства, участвуют в аварийно-спасательных и природоохранных мероприятиях, работах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также задействованы в работах по содержанию и текущему ремонту городского имущества.

Для остальных судов, в том числе маломерных, навигация будет открыта только после публикации на официальном сайте распоряжения Комитета по транспорту. Как сообщили в пресс-службе Смольного, ориентировочный срок — с 15 по 20 апреля. Точная дата будет зависеть от согласования даты ГУ МЧС по Петербургу.

«Нева — настоящая труженица, за каждый навигационный сезон она пропускает через себя около трех тысяч судов. Открытия навигации с нетерпением ждут и петербуржцы, и гости города. Прогулки на речных корабликах пользуются огромной популярностью. Но открывая навигацию, мы должны быть полностью уверены, что соблюдены все необходимые условия, включая погодные», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

К водным путям Петербурга относятся реки Мойка, Фонтанка, Карповка и другие. Всего в городе 18 разводных мостов, 12 из которых в период навигации разводятся регулярно. Это Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского и Володарский через реку Неву; Благовещенский и Дворцовый мосты через Большую Неву; Биржевой и Тучков мосты через Малую Неву; а также Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты через Большую Невку.