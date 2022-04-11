В список небезопасных перевозчиков ЕС включены авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «ЮТэйр», S7, «Аврора», «Ижавиа», «Якутия», «ЮВТ Аэро», Smartavia, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», Nordstar, «Руслайн», «Ямал», Nordwind, IFly, «Русджет» и «Авиастар-ТУ». Также в списке значится авиакомпания «Скол», которая была внесена в него еще в ноябре 2021 года.

«Это [включение в список небезопасных перевозчиков] отражает серьезную озабоченность по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации в России иностранных самолетов, заведомо разрешающей их эксплуатацию без действующих сертификатов летной годности. Это нарушение международных стандартов авиационной безопасности», — говорится в заявлении еврокомиссии.

Адина Вэлян Европейский комиссар по транспорту — о списке небезопасных перевозчиков: Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действующего сертификата летной годности. Соответствующие российские авиакомпании сознательно сделали это, нарушив соответствующие международные стандарты безопасности. Это не только явное нарушение Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), но и создает непосредственную угрозу безопасности полетов. […] Однако я хочу четко заявить, что это решение не является очередной санкцией против России. Оно было принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой.

Список безопасности полетов ЕС (ASL) — это список авиаперевозчиков, которые не соблюдают международные стандарты безопасности. Перевозчикам из списка запрещены полеты в ЕС и из ЕС — включая пролет над территорией союза. Перевозчики, которые не работают в ЕС, также могут быть включены в список, чтобы предупредить тех, кто путешествует за пределами ЕС, о проблемах безопасности. «Если органы безопасности третьей страны не в состоянии выполнить свои международные обязательства по надзору за безопасностью, все перевозчики этой страны могут быть включены в ASL», — объясняют в еврокомиссии.