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Франция возобновляет выдачу туристических виз для россиян

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Власти Франции снимают ограничения на выдачу туристических виз. Россияне начать оформлять этот документ уже с 1 апреля. Об этом сказано на сайте Генерального консульства республики.

Shutterstock.com

«Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей», — говорится в сообщении.

Теперь россиянам не потребуется сертификат о прививке от коронавируса, одобренной в ЕС вакциной, или подтверждать наличие выданной ранее французской визы.

Напомним, визовый центр Италии в России возобновил прием документов для оформления туристических виз. Бумаги можно подать уже с 1 марта.

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