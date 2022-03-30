Франция возобновляет выдачу туристических виз для россиян

«Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей», — говорится в сообщении.

Теперь россиянам не потребуется сертификат о прививке от коронавируса, одобренной в ЕС вакциной, или подтверждать наличие выданной ранее французской визы.

Напомним, визовый центр Италии в России возобновил прием документов для оформления туристических виз. Бумаги можно подать уже с 1 марта.