Россия снимает ограничения на авиаперелеты с 52 странами

«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», — заявил Мишустин.

Он отметил, что заболеваемость идет на спад, а это значит, «пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям». В список стран, куда будет открыт доступ для россиян, вошли Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие «дружественные государства», уточняется в сообщении правительства.

В оперштрабе уточнили, что ограничения на регулярное и чартерное авиасообщение сняли с Алжира, Аргентины, Афганистана, Бахрейна, Боснией и Герцеговиной, Ботсваны, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Гонконга, Египта, Зимбабве, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Кении, Китая, КНДР, Коста-Рики, Кувейта, Ливана, Лесото, Маврикия, Мадагаскара, Малайзии, Мальдив, Марокко, Мозамбика, Молдавии, Монголии, Мьянмы, Намибии, Омана, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Сейшел, Сербии, Сирии, Таиланда, Танзании, Туниса, Турции, Уругвая, Фиджи, Филиппин, Шри-Ланки, Эфиопии, ЮАР и Ямайки.