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Албания отменила визы для российских туристов

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Албания ввела безвизовый режим для туристов из России на летний сезон. Россияне смогут оставаться в стране без визы до 90 дней, сообщили в посольстве.

Shutterstock.com

Граждане России смогут попасть в Албанию без визы с 1 мая по 30 сентября. Путешественникам разрешат оставаться в стране на протяжении 90 дней, при этом окончание пребывания должно быть не позднее 30 сентября. Если туристы хотят остаться в стране дольше, им нужно будет получить визу типа D.

Однако коронавирусные ограничения все еще продолжают действовать. По приезде в Албанию необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о перенесенном за последние полгода заболевании или отрицательный тест на COVID-19. В стране признают российскую вакцину «Спутник V».

Напомним, Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами с 9 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В список вошли, в частности, Аргентина, Индия, Китай, ЮАР.

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