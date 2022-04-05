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Сервис Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру

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Сервис аренды жилья Airbnb запретил путешественникам из России и Беларуси бронировать жилье по всему миру. Об этом говорится в сообщении компании.

Tero Vesalainen / Shutterstock.com

«Гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было. Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен», — написали на сайте.

Все бронирования, которые начинались с 4 апреля, были отменены. Услуги стали недоступны на территории России и Беларуси.

В начале марта гендиректор сервиса Брайан Чески сообщил, что компания приостанавливает деятельность в России и Беларуси. До последнего времени ограничения касались только хозяев жилья, а не туристов, которые ищут жилье за пределами этих двух стран.

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