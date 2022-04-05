Сервис Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру

«Гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было. Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен», — написали на сайте.

Все бронирования, которые начинались с 4 апреля, были отменены. Услуги стали недоступны на территории России и Беларуси.

В начале марта гендиректор сервиса Брайан Чески сообщил, что компания приостанавливает деятельность в России и Беларуси. До последнего времени ограничения касались только хозяев жилья, а не туристов, которые ищут жилье за пределами этих двух стран.