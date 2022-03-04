Airbnb приостанавливает деятельность в России и Беларуси

«Airbnb приостанавливает всю деятельность в России и Беларуси», — написал Чески в своем Twitter. Других подробностей генеральный директор сервиса не дал.

Ранее Airbnb предложила бесплатно разместить в Европе порядка 100 тысяч украинских беженцев. «Нам нужна помощь для достижения этой цели. Больше всего нам нужны люди, которые могут предложить свои дома в соседних странах, включая Польшу, Германию, Венгрию и Румынию», — сообщил Чески 28 февраля.

Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.