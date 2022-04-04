Норвегия планирует возобновить выдачу туристических виз россиянам в мае

Помимо этого, с 4 апреля разрешат подавать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание и шенгенских виз для посещения родственников и друзей.

Документы будут принимать в визовых центрах VFS в Москве, Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

Напомним, власти Франции снимают ограничения на выдачу туристических виз. Россияне могут начать оформлять этот документ уже с 1 апреля. Об этом сказано на сайте Генерального консульства республики.