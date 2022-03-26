VR решила отменить один из последних рейсов «Аллегро» из Хельсинки в Петербург

Финская железнодорожная компания заявила об отмене последнего рейса скоростного поездка «Аллегро», который был запланирован на воскресенье. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на перевозчика.
«До сих пор мы продолжали движение поездов Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить безопасный проезд гражданам Финляндии. За эти недели у людей, которые хотели уехать из России, было достаточно времени. Теперь из-за санкций мы временно прекращаем предоставление услуги», — приводит пресс-служба слова старшего вице-президента по обслуживанию пассажиров в VR Group Топи Симолу.
Так, 27 марта отправится только утренний поезд из Хельсинки в Санкт-Петербург. А дневной поезд AE786 будет отменен. При этом оба рейса из Петербурга в воскресенье будут выполняться. Клиенты VIP смогут аннулировать свои билеты на отмененные рейсы без дополнительных затрат.
Напомним, движение поездов Allegro между Петербургом и Хельсинки будет прекращено с понедельника, 28 марта. Решение принято государственной железнодорожной компанией Финляндии VR Group.
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