VR решила отменить один из последних рейсов «Аллегро» из Хельсинки в Петербург

«До сих пор мы продолжали движение поездов Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить безопасный проезд гражданам Финляндии. За эти недели у людей, которые хотели уехать из России, было достаточно времени. Теперь из-за санкций мы временно прекращаем предоставление услуги», — приводит пресс-служба слова старшего вице-президента по обслуживанию пассажиров в VR Group Топи Симолу.

Так, 27 марта отправится только утренний поезд из Хельсинки в Санкт-Петербург. А дневной поезд AE786 будет отменен. При этом оба рейса из Петербурга в воскресенье будут выполняться. Клиенты VIP смогут аннулировать свои билеты на отмененные рейсы без дополнительных затрат.