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ФАС предостерегла компании из-за заявлений о росте цен на авиабилеты

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережения организациям, которые публично сообщили о подорожании авиабилетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Shutterstock.com

«Такие прогнозы представители АО «ВТБ Капитал» и Национального рейтингового агентства озвучили в СМИ. Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что, если выяснятся факты экономически необоснованных цен отдельными компаниями, то они будут пресекаться.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело против «Пятерочки» и «Магнита» после проверки поставок сахара. Компаниям грозит оборотный штраф.

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