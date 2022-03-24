ФАС предостерегла компании из-за заявлений о росте цен на авиабилеты

«Такие прогнозы представители АО «ВТБ Капитал» и Национального рейтингового агентства озвучили в СМИ. Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что, если выяснятся факты экономически необоснованных цен отдельными компаниями, то они будут пресекаться.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело против «Пятерочки» и «Магнита» после проверки поставок сахара. Компаниям грозит оборотный штраф.