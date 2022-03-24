ФАС возбудила дело против «Пятерочки» и «Магнита» после проверки поставок сахара

«В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос. В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы», — указывает ФАС.

В Х5 Retail Group (принадлежит «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не видят причин для возбуждения дела.

«Все запросы были отработаны, информация была предоставлена в установленный срок, дополнительных вопросов со стороны проверяющих не было, нарушений также не зафиксировано», — сообщили в компании.