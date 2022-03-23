Между Петербургом и Хельсинки не будут запускать дополнительный рейс «Аллегро»

Еще в начале марта в компании заявляли, что планируют запустить еще один рейс, который ходил бы по вечерам. Однако сейчас в VR считают это нецелесообразным.

Ажиотажный спрос на поездки в Финляндию спал, и мест в вагонах достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Билеты можно купить с отправлением на следующий день. Проезд во втором классе будет стоить пассажирам от 79 евро.

Напомним, финский железнодорожный оператор VR планировал увеличить количество поездов «Аллегро», курсирующих между Петербургом и Хельсинки. Такое решение было связано с повышенным спросом на поездки в эти города.