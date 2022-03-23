18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Между Петербургом и Хельсинки не будут запускать дополнительный рейс «Аллегро»

Поделиться:

Финский железнодорожный оператор VR передумал запускать дополнительный рейс поезда «Аллегро», который курсирует между Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Еще в начале марта в компании заявляли, что планируют запустить еще один рейс, который ходил бы по вечерам. Однако сейчас в VR считают это нецелесообразным.

Ажиотажный спрос на поездки в Финляндию спал, и мест в вагонах достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Билеты можно купить с отправлением на следующий день. Проезд во втором классе будет стоить пассажирам от 79 евро.

Напомним, финский железнодорожный оператор VR планировал увеличить количество поездов «Аллегро», курсирующих между Петербургом и Хельсинки. Такое решение было связано с повышенным спросом на поездки в эти города.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: