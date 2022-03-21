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В Петербурге резко вырос спрос на поездки поездом «Аллегро» в Хельсинки

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Спрос на поездки между Петербургом и Хельсинки на поезде «Аллегро» резко вырос с конца февраля. Ежедневно границу пересекают от 500 до 900 человек, из них около 70% хотят попасть именно в Финляндию.

По данным Северо-Западного таможенного управления, из-за закрытого неба изменился состав пассажиропотока. Так, в декабре после ослабления коронавирусных мер возобновилось движение поездов «Аллегро» в Хельсинки. Зарубежную страну посещали в основном россияне с частными поездками и финны — с деловыми и частными.

Сейчас в Финляндию уезжают граждане России, которые имеют вид на жительство за рубежом, к примеру в Евросоюзе или США. В таможенном управлении отмечают, что россиянам и финнам могут отказать в пересечении границы, даже если конечная цель находится не в Финляндии. Одна из возможных причин отказа — отсутствие справки о прохождении полного курса вакцинации одобренным в ЕС препаратом от коронавируса.

Напомним, финский железнодорожный оператор VR хочет увеличить количество поездов «Аллегро», курсирующих между Петербургом и Хельсинки. Такое решение связано с повышенным спросом на поездки в эти города, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

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