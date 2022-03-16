«Аэрофлот» отменяет масочный режим на своих рейсах

Однако есть исключение. Сотрудники авиаперевозчика будут просить путешественников надевать маски, если это является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс.

«В этой связи убедительно просим изучить условия действующего режима санитарно-эпидемиологической защиты пункта назначения и строго ему следовать. В течение полета пассажиры по своему усмотрению могут использовать собственные средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Напомним, в Москве и Подмосковье отменили масочный режим. Средства индивидуальной защиты можно не носить с 15 марта.