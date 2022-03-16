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Путешествия

«Аэрофлот» отменяет масочный режим на своих рейсах

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Авиакомпания «Аэрофлот» разрешит пассажирам летать без медицинских масок с 17 марта. Об этом сообщают в пресс-службе организации.

Однако есть исключение. Сотрудники авиаперевозчика будут просить путешественников надевать маски, если это является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс.

«В этой связи убедительно просим изучить условия действующего режима санитарно-эпидемиологической защиты пункта назначения и строго ему следовать. В течение полета пассажиры по своему усмотрению могут использовать собственные средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Напомним, в Москве и Подмосковье отменили масочный режим. Средства индивидуальной защиты можно не носить с 15 марта.

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