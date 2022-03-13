Власти Бермуд приостановили летные сертификаты для самолеты российских компаний. Вот что это значит

Согласно данным Росавиации на 24 февраля, российские авиакомпании использовали 768 самолетов с бермудской регистрацией. В основном это Airbus и Boeing, которые принадлежат иностранным лизинговым компаниям. Такие самолеты есть у «Аэрофлота», S7, Utair, «Уральских авиалиний» и других перевозчиков.

Решение бермудских властей связано с введенными против России санкциями и неуверенностью в том, что «эти самолеты пригодны для полетов», ведь под запретом теперь и техобслуживание, а также поставка запчастей и оборудования. Это значит, что самолеты не смогут выполнять полеты даже внутри России.

«Без действующего сертификата летной годности летать в принципе невозможно. Летать на таком самолете — это все равно что ездить с аннулированными правами на угнанной машине с недействительными номерами», — пояснил топ-менеджер одной из российских авиакомпаний.