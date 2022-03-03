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Поезда «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки почти полностью заполнены

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Билеты на поезда «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки на сегодняшние рейсы проданы почти полностью. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финскую государственную железнодорожную компанию VR.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Отмечается, что билеты в обратную сторону выкуплены только на четверть. По информации посольства Финляндии в Москве, большинство финских граждан уже покинули или покидают Россию.

Сейчас проезд в «Аллегро» доступен только гражданам Финляндии и РФ. Компания VR продолжает вести переговоры с российскими представителями, чтобы предоставить эту возможность пассажирам из других стран.

Напомним, 1 марта государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group решила прекратить сотрудничество с РЖД. Исключение сделают только для трансграничных перевозок. Отдельно отмечается, что поезда «Аллегро пока будут курсировать между Россией и Финляндией.

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