Поезда «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки почти полностью заполнены

Отмечается, что билеты в обратную сторону выкуплены только на четверть. По информации посольства Финляндии в Москве, большинство финских граждан уже покинули или покидают Россию.

Сейчас проезд в «Аллегро» доступен только гражданам Финляндии и РФ. Компания VR продолжает вести переговоры с российскими представителями, чтобы предоставить эту возможность пассажирам из других стран.

Напомним, 1 марта государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group решила прекратить сотрудничество с РЖД. Исключение сделают только для трансграничных перевозок. Отдельно отмечается, что поезда «Аллегро пока будут курсировать между Россией и Финляндией.