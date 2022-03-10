UPD: Turkish Airlines изменила правила покупки билетов в третьи страны для россиян. Что поменяется для туристов?

Авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта приостановила продажу билетов для россиян на полеты из Турции в третьи страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Это связано с блокировкой российских карт Visa и Mastercard.
Уточняется, что россияне по-прежнему могут купить билет по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. «В настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом или прилетом из/в РФ», — пояснили в компании.
К примеру, путешественник может купить билеты из Москвы на Мальдивы через Стамбул и обратно. Также допустима поездка из Черногории в Казань через Стамбул. А уже билеты по маршруту Мадрид — Стамбул — Мадрид или Стамбул — Нью-Йорк приобрести не получится.
Нововведение вступает в силу с 10 марта и продлится до дальнейшего уведомления. Изменение правил связано с трудностями в проведении платежей по картам российских банков. Купить билеты все также можно у агентов-консолидаторов.
UPD:
Позже в Turkish Airlines сообщили, что авиакомпания не вводила ограничений на продажу билетов для граждан России, заявил представитель компании - ТАСС
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании намерены вернуть часть самолетов лизингодателям. При этом они сами решат, какие именно.
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