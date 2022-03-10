Эстония решила приостановить выдачу туристических виз россиянам

По ее словам, это связано не только с реакцией Эстонии на происходящее на территории Украины, «но и по чисто техническим причинам, невозможностью в настоящее время физически организовать прием государственных пошлин за предоставление виз».

Лийметс отметила, что визу могут запросить люди, у которых в Эстонии проживают члены семей или по гуманитарным соображениям, а также для посещения больных родственников.

Напомним, 9 марта визовые центры Норвегии в России приостанавливают прием заявок на оформление шенгенской визы или вида на жительство. Подать документы невозможно из-за технических неполадок. В частности, люди не могут оплатить консульский сбор на норвежском портале. В норвежском посольстве отмечают, что это связано со «сложившейся ситуацией».